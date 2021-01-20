Обвинувачений у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко порізав собі горло у залі суду

У Роздільнянському райсуді Одеської області, який у середу, 20 січня, має винести вирок у справі про навмисне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко, 23-річний обвинувачений Микола Тарасов порізав собі горло.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в апараті райсуду.

"У залі суду підсудний Тарасов заявив, що не вбивав Дарину Лук'яненко, і спробував порізати собі горло. Після того, як медики надали підсудному медичну допомогу, засідання суду було поновлено. Крім представників сторін у справі та родичів, у залу засідань допустили телеоператорів", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв Укрінформ, колегія суду раніше завершила розгляд кримінального провадження про навмисне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко. 20 січня суд вирішив оголосити вирок. За скоєння злочини підсудному Тарасову загрожує довічне ув'язнення.

За даними слідства, 13 червня 2019 року житель смт Іванівка Тарасов помітив дівчинку на дорозі біля свого будинку. Спочатку її покликав до себе, а потім силоміць затягнув у приміщення. Після цього побив дівчинку, закриваючи при цьому рот поліетиленовим пакетом. Потерпіла втратила свідомість. Скориставшись цим, обвинувачуваний намагався її зґвалтувати.

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Не зумівши довести свій задум до кінця, хлопець розлютився і завдав дівчинці декілька ударів гострим предметом у шию. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці. З метою приховання слідів кримінального правопорушення підозрюваний укинув тіло померлої до вигрібної ями. Поліція знайшла його через тиждень, увечері 19 червня, затриманий зізнався у скоєнні злочину.

Батьки Тарасова пройшли перевірку на поліграфі. З'ясувалося, що батько і брат підсудного нічого не знали про вбивство. Матір підозрюваного тричі перевіряли на поліграфі. Експерт вважає, що вона підозрювала сина у скоєнні вбивства.

Фото: Факти