У Львові екскерівника дитячого табору підозрюють у згвалтуванні 11 дівчаток

Львів’янина підозрюють у 11 зґвалтуваннях та розбещеннях неповнолітніх дівчат. Перші випадки зґвалтування дітей датуються 2005 роком, коли чоловік був керівником неофіційного молодіжного табору.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба поліції в Львівській області у Фейсбуці.

«Слідчі спільно зі співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу. Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні - молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці, завдяки кропіткій та злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів», - зазначив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Як встановили правоохоронці, 46-річний львів’янин, на той час керівник одного з офіційно незареєстрованих молодіжних таборів, причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років.

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя і здоров’я особи, спільно зі співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області.

Йому інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.