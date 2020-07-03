Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: суд завершив дослідження письмових доказів

Колегія суддів Роздільнянського райсуду Одеської області під головуванням Анатолія Панчука завершила 2 липня дослідження письмових доказів у справі про вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко, представлених стороною обвинувачення.

Про це повідомляє пресслужба райсуду.

"Колегія суддів Роздільнянського райсуду закінчила дослідження у закритому судовому засіданні письмових доказів у справі (про вбивство 11-річної Лук'янченко – ред.), що були представлені стороною обвинувачення, а також допитала потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд оголосив місячну перерву для виклику свідків обвинувачення.

Наступний судовий розгляд призначений на 3 серпня на 14 год. 10 хв. у закритому засіданні.

Як повідомлялося, 17 червня суд задовольнив на закритому засіданні клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб обвинуваченому Миколі Тарасову.

Підсудному інкримінують вчинення злочинів за чотирма статтями кримінального кодексу України: викрадення людини (ч. 2 с. 146 Кримінального кодексу України), зґвалтування (ч. 4 ст. 152), умисне вбивство малолітньої, поєднане зі зґвалтуванням (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115), наругу над тілом (ст. 297). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

За даними слідства, 13 червня 2019 року обвинувачуваний помітив дівчинку на дорозі біля свого будинку. Спочатку її покликав до себе, а потім силоміць затягнув у приміщення. Після цього побив дівчинку, закриваючи при цьому рот поліетиленовим пакетом. Потерпіла втратила свідомість. Скориставшись цим, обвинувачуваний намагався її зґвалтувати.

Не зумівши довести свій задум до кінця, хлопець розлютився і завдав дівчинці декілька ударів гострим предметом у шию. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці. З метою приховання слідів кримінального правопорушення підозрюваний укинув тіло померлої до вигрібної ями. Поліція знайшла його через тиждень, увечері 19 червня, затриманий зізнався у скоєнні злочину.

Батьки Тарасова пройшли перевірку на поліграфі. З'ясувалося, що батько і брат підсудного нічого не знали про вбивство. Мати підозрюваного тричі перевіряли на поліграфі. Експерт вважає, що вона підозрювала сина в скоєнні вбивства.