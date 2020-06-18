Суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко

Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження на 60 діб терміну тримання під вартою Миколи Тарасова, підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в смт Іванівка Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Колегія суддів Роздільнянського райсуду розглянула 17 червня на закритому засіданні клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу обвинуваченому. За результатом розгляду клопотання обвинуваченому у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 146, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 152, п.п.2,9 ст.115, ч.1 ст. 297 Кримінального кодексу України, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Колегія суддів також продовжила на засіданні дослідження письмових доказів, наданих стороною обвинувачення.

Зазначається, що наступне судове засідання у закритому режимі призначено на 25 червня.

За даними слідства, у квітні 2019 року у 22-річного Тарасова "виник умисел на зґвалтування малолітньої особи. Будучи добре знайомим із потерпілою, обвинувачений обрав останню жертвою свого умислу".

Як повідомлялося, підсудному Тарасову висунуто звинувачення за чотирма статтями кримінального кодексу України: викрадення людини (ч. 2 с. 146 Кримінального кодексу України), зґвалтування (ч. 4 ст. 152), умисне вбивство малолітньої, поєднане зі зґвалтуванням (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115), наругу над тілом (ст. 297). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

13 червня підозрюваний помітив дівчинку на дорозі біля свого будинку. Спочатку її покликав до себе, а потім силоміць затягнув у приміщення. Після цього побив дівчинку, закриваючи при цьому рот поліетиленовим пакетом. Потерпіла втратила свідомість. Скориставшись цим, підозрюваний намагався її зґвалтувати.

Не зумівши довести свій задум до кінця, хлопець розлютився і завдав дівчинці декілька ударів гострим предметом у шию. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

З метою приховання слідів кримінального правопорушення підозрюваний укинув тіло померлої до вигрібної ями. Поліція знайшла його через тиждень, увечері 19 червня, затриманий зізнався у скоєнні злочину.

Батьки Тарасова пройшли перевірку на поліграфі. З'ясувалося, що батько і брат підсудного нічого не знали про вбивство. Мати підозрюваного тричі перевіряли на поліграфі. Експерт вважає, що вона підозрювала сина в скоєнні вбивства.