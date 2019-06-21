Вбивство дівчинки на Одещині: підозрюваний під вартою без права на заставу

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дарини Лук'яненко у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Застосувати до Тарасова Миколи Геннадійовича... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі. Строк дії ухвали обчислюється з моменту фактичного затримання і припиняє свою дію 17.08.19 року", - оголосила слідчий суддя Юлія Федулеєва.

Як повідомляв Укрінформ, 11-річна Дарина Лук'яненко зникла в Іванівці Одеської області 13 червня. Увечері 19 червня тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі одного з домоволодінь Іванівки. 22-річний затриманий зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення (ч. 2 с. 146 Кримінального кодексу України), зґвалтування (ч. 4 ст. 152 ККУ), умисне вбивство малолітньої, поєднане зі зґвалтуванням (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115 ККУ), наругу над тілом (ст. 297 ККУ).

Прокурор області Олег Жученко напередодні заявив, що свідчення, зібрані поліцією, дають підстави вимагати для підозрюваного максимального покарання - довічного позбавлення волі.