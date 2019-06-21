Експерти встановили причину смерті Даші Лук'яненко - ЗМІ

Про це повідомляє " Думська " з посиланням на висновки судових медиків, які досліджували тіло дитини.

"Озброєний ножем убивця пошкодив дівчинці сонну артерію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, слідство вважає, що вбивство було скоєне на сексуальному ґрунті. При цьому на тілі дівчинки були колото-різані рани.

11-річна Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці Одеської області 13 червня. Увечері 19 червня тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі одного з домоволодінь Іванівки. 22-річний затриманий вже зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення малолітньої (ч. 2 с. 146 Кримінального кодексу України), зґвалтування малолітньої (ч. 4 ст. 152 ККУ), умисне вбивство малолітньої, поєднане із зґвалтуванням (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115 ККУ), наруга над тілом (ст. 297 ККУ).