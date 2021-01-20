В Одесі «замінували» 186 дитсадків

Працівники поліції перевіряють повідомлення про замінування 186 дитячих садочків та навчально-виховних комплексів в Одесі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області, передає Укрінформ.

«На електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що 186 дитячих садочків та учбово-виховальних комплексів заміновані. Для перевірки інформації на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 січня у Одесі поліцейські перевіряли повідомлення про замінування 185 дитсадків, і інформація про закладену вибухівку не підтвердилася.

13 січня у Одесі перевірялися повідомлення про мінування 26 дитсадків, обласної прокуратури і одного з райсудів Одеси, вибухівки знайдено не було.

До цього, 11 січня, в Одесі поліцейські перевіряли інформацію про загрозу вибуху в двох лікарнях та суді, і в ході обстеження жодних вибухових пристроїв та речовин не було виявлено.