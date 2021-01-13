В Одесі сапери шукають вибухівку в 26 дитсадках

В Одесі працівники поліції перевіряють інформацію про замінування 26 закладів дошкільної освіти, суду та обласної прокуратури.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Одеської області.

“Інформація про те, що заміновані 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновський районний суд Одеси та будівля Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30. На усі об’єкти скеровані вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції”, - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 11 січня в Одесі поліцейські перевіряли інформацію про загрозу вибуху в двох лікарнях та суді. Під час обстеження жодних вибухових пристроїв і речовин не виявлено.