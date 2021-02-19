У Львові сталася бійка зі стріляниною, є постраждалий

Поліцейські встановили учасників бійки на вулиці Кульчицької у Львові зі стріляниною, одного чоловіка доставили до лікарні.

Про це у Фейсбуці інформує поліція Львівської області, передає Укрінформ.

«19 лютого близько восьмої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кульчицької у Львові між двома чоловіками відбувається бійка. Також заявниця повідомила, що один із учасників конфлікту здійснив кілька пострілів. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, оперативники Управління карного розшуку, бійці батальйону спеціального призначення та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, учасників конфлікту – львів’ян віком 34 та 43 роки. У одного з них, старшого, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, у молодшого – ніж.

Уточнюється, що вилучена зброя буде скерована на експертне дослідження.

У поліції поінформували, що один з учасників конфлікту, 34-річний чоловік, з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Як повідомлялося, 7 лютого на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який пострілом з рушниці поранив двох чоловіків, йому загрожує від 10-ти років за гратами до довічного ув’язнення.

Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області