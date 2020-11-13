У Києві сталася стрілянина - поранений поліцейський, трьох осіб затримали

У столиці правоохоронці затримали трьох осіб, які спричинили стрілянину у Святошинському районі, та внаслідок якої постраждав патрульний поліцейський.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Космосу працівники патрульної поліції зупинили підозрілий автомобіль, з якого вибігли пасажири і один з них почав стріляти та влучив в поліцейського. Не дивлячись на поранення, поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю у відповідь та разом з напарником затримали трьох чоловіків, дані яких наразі встановлюються», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у одного із пасажирів, який відкрив вогонь на ураження поліцейського, при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої, які вилучили для подальшого направлення на експертизу. Також у сумці одного із учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації.

Уточнюється, що 30-річного патрульного з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну меддопомогу, і наразі його життю нічого не загрожує.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події, відомості про яку внесені до ЄРДР за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Як повідомлялося, 5 листопада о 21:30 на станції метро «Славутич» поліцейський зробив зауваження пасажиру через те, що він перебував у підземці без індивідуальних засобів захисту. Правопорушник агресивно відреагував на слова правоохоронця та застосував у напрямку старшого сержанта поліції газовий балончик. Окрім цього, правопорушник погрожував ножем іншим пасажирам підземки. Поліцейський, не розгубившись, спільно з громадянами затримав зловмисника на місці події. За фактом нападу на поліцейського у столичній підземці відкрили два кримінальні провадження, згодом чоловіку повідомили про підозру.