У Харкові обстріляли консульство Азербайджану

У ніч на 7 листопада невідомі обстріляли приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Почесне консульство.

"Сьогодні близько 2 години 30 хвилин ночі (з 6 на 7 листопада) було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харків за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 7", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було здійснено 6 пострілів.

"Пробиті вікно і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет із глушником. Порушено кримінальну справу. Поліцейські Київського мікрорайону міста Харкова ведуть розслідування", - зазначили у консульстві.

Укрінформ намагається з'ясувати деталі у поліції Харківської області.

Фото: azconsulate.com.ua