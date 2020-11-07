У Харкові обстріляли консульство Азербайджану
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Почесне консульство.
"Сьогодні близько 2 години 30 хвилин ночі (з 6 на 7 листопада) було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харків за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 7", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було здійснено 6 пострілів.
"Пробиті вікно і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет із глушником. Порушено кримінальну справу. Поліцейські Київського мікрорайону міста Харкова ведуть розслідування", - зазначили у консульстві.
Укрінформ намагається з'ясувати деталі у поліції Харківської області.
Фото: azconsulate.com.ua