Стрілянина під час «автопробігу» у Києві: іноземцю оголосили підозру
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Фейсбуці.
«Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід», - зазначають у поліції.
Уточнюється, що 19-річному правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Як повідомлялося, у неділю, 11 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація, що на вулиці Грушевського рухається колона авто з іноземною символікою та чути постріли.
Правоохоронці зупинили у Солом’янському районі 6 автомобілів, в яких перебувало 14 іноземців.
Під час з’ясування обставин було встановлено, що до стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали.
12 жовтня у столиці патрульні поліцейські знайшли ще два автомобілі, ймовірно причетні до стрілянини у центрі Києва.