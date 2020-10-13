Стрілянина під час «автопробігу» у Києві: іноземцю оголосили підозру

Поліція Києва повідомила про підозру іноземцю, який 11 жовтня стріляв під час руху колони автомобілів з іноземною символікою у центрі Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Фейсбуці.

«Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід», - зазначають у поліції.

Уточнюється, що 19-річному правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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Як повідомлялося, у неділю, 11 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація, що на вулиці Грушевського рухається колона авто з іноземною символікою та чути постріли.

Правоохоронці зупинили у Солом’янському районі 6 автомобілів, в яких перебувало 14 іноземців.

Під час з’ясування обставин було встановлено, що до стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали.

12 жовтня у столиці патрульні поліцейські знайшли ще два автомобілі, ймовірно причетні до стрілянини у центрі Києва.