У Києві іноземці вчинили стрілянину на Грушевського

У центрі Києва іноземці здійснили постріли, відкрито кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва у Фейсбук.

Там зазначили, що у неділю близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі столиці рухається колона авто із символікою інших держав та чути постріли.

«За попередньою інформацією, рухаючись по вулиці Грушевського, невідомі здійснили декілька пострілів. Наразі, правоохоронці на місці події знайшли 4 стріляні гільзи. Внаслідок подї ніхто не постраждав. 6 автівок поліцейські зупинили у Солом’янському районі столиці. У автівках перебувало 14 осіб - всі вони громадяни іншої держави», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять огляд транспортних засобів та відбирають пояснення у всіх учасників.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть усі обставини скоєного.