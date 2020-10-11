У Києві Suzuki не пропустив BMW: постраждала «швидка», одне авто загорілося

В Оболонському районі Києва в результаті зіткнення трьох авто постраждали двоє людей, одне авто загорілось.

Как передає Укрінформ, про це повідомляє «Вартові Еспресо» у Telegram.

Як розповіли свідки події, автомобіль Suzuki, рухаючись другорядною дорогою, на перехресті не пропустив BMW, що рухався головною дорогою.

«В результаті зіткнення, BMW відрикошетив у припаркований автомобіль "швидкої допомоги", а Suzuki загорівся», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Відні судять поліцейського через ДТП із загибеллю українки

Обох водіїв госпіталізували, в "швидкій", на щастя, персоналу та паціентів не було. Обставини автопригоди з'ясовують слідчі.