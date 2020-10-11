У Києві Suzuki не пропустив BMW: постраждала «швидка», одне авто загорілося
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Укрінформ
В Оболонському районі Києва в результаті зіткнення трьох авто постраждали двоє людей, одне авто загорілось.
Как передає Укрінформ, про це повідомляє «Вартові Еспресо» у Telegram.
Як розповіли свідки події, автомобіль Suzuki, рухаючись другорядною дорогою, на перехресті не пропустив BMW, що рухався головною дорогою.
«В результаті зіткнення, BMW відрикошетив у припаркований автомобіль "швидкої допомоги", а Suzuki загорівся», - йдеться у повідомленні.
Обох водіїв госпіталізували, в "швидкій", на щастя, персоналу та паціентів не було. Обставини автопригоди з'ясовують слідчі.