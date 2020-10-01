У Відні судять поліцейського через ДТП із загибеллю українки

У Відні у середу розпочався судовий процес над поліцейським, обвинуваченим у спричиненні смертельної ДТП влітку 2019 року, яка призвела до загибелі пішохода-громадянки України.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Інцидент стався 29 серпня 2019 року на кільцевій розв’язці доріг у столичному районі Фаворітен. Поліцейський, переміщуючись на службовій машині та прямуючи на виклик, на перехресті спричинив зіткнення з іншим автомобілем, після чого обидві автівки вилетіли на тротуар та збили на смерть пішохода. Випадковою жертвою цього смертельного ДТП стала 35-річна українка Вікторія Зленко, яка працювала у Відні викладачем німецької мови.

Наразі 22-річний поліцейський обвинувачується у вбивстві з необережності та заподіянні тілесних ушкоджень. Під час ДТП жінка загинула на місці, легкі поранення отримали ще троє осіб – водій другого автомобіля та двоє поліцейських, які також перебували у службовому авто.

За твердженням прокуратури, поліцейський рухався через транспортну розв’язку на червоне світло та проти напрямку руху. При цьому він не застосував спеціальний звуковий сигнал та не переконався, що зона перехрестя вільна, і нею можна проїхати без створення загрози для людей.

Процес, який триватиме три дні, проходить у районному суді Фаворітен. Протягом цих днів буде заслухано свідків та експертів. Сам поліцейський своєї вини не визнає та стверджує, що діяв відповідно до правил дорожнього руху.

Рішення суду має бути винесено 14 жовтня.