На Запоріжжі 15-річний підліток влаштував аварію, троє загиблих

У Пологах на Запоріжжі 15-річний водій не впорався з керуванням, в наслідок чого автомобіль перекинувся.

Троє людей загинуло, водій та інший пасажир отримали травми.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

"Водій автомобіля Chery 2004 року народження, рухаючись по вулиці Магістральній у місті Пологи, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. В результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого наразі встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події, ще один чоловік 1981 року народження помер у кареті швидкої допомоги. Водія та пасажира 2004 року народження з тілесними ушкодженнями різного ступеню госпіталізовано до лікарні", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України. З метою встановлення всіх обставин події поліція звертається із проханням відгукнутись свідків ДТП