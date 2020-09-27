У Києві вантажівка зачепила відбійник і перекинулась, водій загинув

Недільного ранку в Києві на Наддніпрянському шосе сталася ДТП за участю вантажного автомобіля Mercedes. Водій загинув на місці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Dtp.kiev.ua у Фейсбуці.

Як зазначається, дорожня пригода сталася, коли приблизно о 9.00 водій за кермом вантажного автомобіля-самоскида марки Mercedes-Benz Actros, завантаженого землею, рухався на спуск з'їздом з боку бульвару Дружби Народів до Наддніпрянського шосе і, не впоравшись із керуванням, наїхав на металевий відбійник, яким обмежується правий край проїжджої частини.

Внаслідок цього автомобіль перекинувся, а водій самоскида випав із водійського місця і загинув. Правоохоронці з'ясовують подробиці ДТП.