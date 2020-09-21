На Миколаївщині - ДТП з фурою та мікроавтобусом, є постраждалі

На Миколаївщині слідчі розслідують обставини ДТП, де внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляєє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«21 вересня о 01:44 на автодорозі М-14 у с. Красне Березанського району відбулось зіткнення між мікроавтобусом Mercedes-Benz та вантажним автомобілем Renault. В результаті автоаварії травмувань різного ступеня тяжкості зазнали п’ятеро осіб, троє жінок і двоє чоловіків віком від 35-ти до 50-ти років, у т.ч. водій Renault. Постраждалі доставлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Тривають першочергові слідчі дії.