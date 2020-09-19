На Буковині легковик зіткнувся з пасажирським автобусом, є загиблий

У дорожньо-транспортній пригоді за участю легковика і мікроавтобуса, що сталася цієї ночі у Чернівецькій області, одна людина загинула і 12 постраждали.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"19 вересня о 01 год. 00 хв. поблизу с. Недобоївці Хотинського району сталося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом, внаслідок чого загинула одна та постраждало 12 осіб, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС до деблокування залучалося 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.