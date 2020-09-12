Смертельна ДТП під Києвом: водія арештували без права на заставу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області.

"Сьогодні, 12 вересня, Бориспільський міськрайонний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід щодо водія – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, поліція затримала 21-річного водія вантажівки DAF, який скоїв ДТП за участю трьох автомобілів на трасі Київ-Харків, в результаті чого загинули 5 осіб. Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.