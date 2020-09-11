У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій загинуло 5 осіб і ще 20 отримали тілесні ушкодження.

Про це інформує поліція Київської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що близько 3 години ночі на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі Київської області сталась ДТП за участю двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі, де було 18 пасажирів.

За попередніми даними, 21-річний водій вантажівки DAF з напівпричепом, рухаючись в правій смузі руху в напрямку Києва, допустив зіткнення з фургоном Mercedes-Benz, який рухався в попутному напрямку.

«За цим DAF виїхав на зустрічні смуги руху та допустив зіткнення з легковиком ВАЗ та автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, які рухались в правій смузі руху в напрямку міста Харків. Внаслідок ДТП два пасажири ВАЗу, водій та два пасажири маршрутного таксі загинули», - уточнюється у повідомленні.

Також до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправлено водія легковика та 19 пасажирів авто.

На місці працюють рятувальники, слідче управління поліції Київської області, патрульна поліція, встановлюються всі обставини трагічної ДТП.

Як повідомлялося, у Бориспільському районі на Київщині вночі 11 вересня сталася масштабна ДТП, в якій загинули 5 осіб, на той час йшлося про 14 госпіталізованих.