Під Києвом зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус та легковик: 5 загиблих, 20 постраждалих
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на оперативну інформацію ДСНС.
"11 вересня о 03 год. 10 хв. поблизу с. Іванків Бориспільського району внаслідок зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 4 особи та 12 осіб постраждало, яких госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.
В ДСНС також зазначили, що для деблокування від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
В поліції Київської області уточнили, що на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у автопригоді за участю 4 транспортних засобів: 5 осіб загинуло та 20 отримали травми.
"Сьогодні на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03 сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. За попередніми даними водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, двадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.
Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.
Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі.