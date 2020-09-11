Під Києвом зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус та легковик: 5 загиблих, 20 постраждалих

У Бориспільському районі на Київщині вночі сталася масштабна ДТП, в якій загинули 5 осіб, ще 20 - постраждали.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на оперативну інформацію ДСНС.

"11 вересня о 03 год. 10 хв. поблизу с. Іванків Бориспільського району внаслідок зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 4 особи та 12 осіб постраждало, яких госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС також зазначили, що для деблокування від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

В поліції Київської області уточнили, що на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у автопригоді за участю 4 транспортних засобів: 5 осіб загинуло та 20 отримали травми.

"Сьогодні на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03 сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. За попередніми даними водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, двадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі.