На Київщині зіткнулися три авто і мотоцикл: є загиблі й постраждалі

На Київщині зіткнулися три авто і мотоцикл: є загиблі й постраждалі

Укрінформ
У Київській області у ДТП за участі трьох автомобілів та мотоцикла двоє людей загинули, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

«Трагічна автопригода сталась на автодорозі Бориспіль-Дніпро поблизу села Світанок Переяслав-Хмельницького району. У результаті аварії дві людини загинули, ще двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до лікарні», - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та слідче управління поліції Київської області.

Попередньо встановлено, що жінка-водій авто «KIA», виконуючи маневр обгону, виїхала на зустрічну смугу руху та скоїла зіткнення з авто «Mazda», після чого ще зіткнулась з легковиком «ВАЗ», і у подальшому водій мотоциклу здійснив зіткнення з авто «ВАЗ».

Від отриманих травм 40-річний водій мотоциклу та 69-річна пасажирка «ВАЗу» загинули на місці ДТП. Також тілесні ушкодження отримав 71-річний водій авто «ВАЗ» та 29-річна жінка-водій «KIA», їх госпіталізували до лікарні з численними травмами.

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Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомлялося, у Криничанському районі Дніпропетровської області внаслідок ДТП загинули троє людей і ще одна особа була травмована.

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