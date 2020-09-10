На Київщині зіткнулися три авто і мотоцикл: є загиблі й постраждалі

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

«Трагічна автопригода сталась на автодорозі Бориспіль-Дніпро поблизу села Світанок Переяслав-Хмельницького району. У результаті аварії дві людини загинули, ще двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до лікарні», - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та слідче управління поліції Київської області.

Попередньо встановлено, що жінка-водій авто «KIA», виконуючи маневр обгону, виїхала на зустрічну смугу руху та скоїла зіткнення з авто «Mazda», після чого ще зіткнулась з легковиком «ВАЗ», і у подальшому водій мотоциклу здійснив зіткнення з авто «ВАЗ».

Від отриманих травм 40-річний водій мотоциклу та 69-річна пасажирка «ВАЗу» загинули на місці ДТП. Також тілесні ушкодження отримав 71-річний водій авто «ВАЗ» та 29-річна жінка-водій «KIA», їх госпіталізували до лікарні з численними травмами.

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Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомлялося, у Криничанському районі Дніпропетровської області внаслідок ДТП загинули троє людей і ще одна особа була травмована.