На Дніпропетровщині у ДТП загинули троє людей

У Криничанському районі Дніпропетровської області внаслідок ДТП загинули троє людей і ще одна особа була травмована.

Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Укрінформ.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля «ВАЗ». Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні», - йдеться у повідомленні.

ДТП сталася 8 вересня о 13:00 на 167 км траси М-04.

Попередньо встановлено, що водій авто Mercedes-Benz GLS 400 рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з ремонтними роботами. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099».

Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв Укрінформ, у Коломиї уночі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинуло четверо людей.