Син кандидата у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" збив дитину на переході

Син генерального директора ЦГЗК групи "Метінвест", кандидата у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика Марк Шевчик збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сам Дмитро Шевчик у Фейсбуці.

"У двох сім'ях сталася біда. В родині 11-річного хлопчика Сашка і моїй. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала", - написав Шевчик.

Він повідомив, що постраждала дитина зараз перебуває в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні у відділенні нейрохірургії, а у його сина закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки і численні садна.

Шевчик стверджує, що його син не переховувався і не мав наміру тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією. "Ця подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянута згідно із законом", - зазначив кандидат у мери.

Він також запевнив, що бере на себе особисту відповідальність за лікування постраждалої дитини і перебуває в постійному контакті з його родичами.

Як повідомлялося, 31 серпня з'їзд партії "Слуга народу" висунув своїх кандидатів від політсили в мери міст на наступних місцевих виборах.

Кандидатом на посаду міського голови Кривого Рогу став Дмитро Шевчик.