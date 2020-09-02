На Запоріжжі п'яний водій збив трьох пішоходів, одна людина загинула
Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області, передає Укрінформ.
“1 вересня близько 22:40 на вулиці Центральній в селі Костянтинівка Мелітопольського району водій автомобіля ВАЗ-21093 скоїв наїзд на трьох пішоходів, які рухалися узбіччям назустріч по ходу руху автомобіля. Внаслідок ДТП один із пішоходів, жінка 1993 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці”, - йдеться у повідомленні.
Двоє підлітків, 15-річна дівчина і 14-річний хлопець, отримали тяжкі тілесні ушкодження.
За інформацією медиків, дівчинка отримала відкриту черепно-мозкову травму, мозкову кому, закритий перелом правого плеча та правого стегна. Хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом правого плеча, правої гомілки, кісток тазу та травму поперекового відділу хребта.
Водія затримали на місці. Порушник - мешканець Мелітопольського району, 1988 року народження, знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння (2,12 проміле). Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки) Кримінального кодексу України.
Фото Нацполіції