На Запоріжжі п'яний водій збив трьох пішоходів, одна людина загинула

В Мелітопольському районі в селі Костянтинівка водій у стані алкогольного сп'яніння збив трьох людей, які йшли узбіччям. Одна жінка загинула, двоє підлітків у важкому стані.

Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області, передає Укрінформ.

“1 вересня близько 22:40 на вулиці Центральній в селі Костянтинівка Мелітопольського району водій автомобіля ВАЗ-21093 скоїв наїзд на трьох пішоходів, які рухалися узбіччям назустріч по ходу руху автомобіля. Внаслідок ДТП один із пішоходів, жінка 1993 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці”, - йдеться у повідомленні.

Двоє підлітків, 15-річна дівчина і 14-річний хлопець, отримали тяжкі тілесні ушкодження.

За інформацією медиків, дівчинка отримала відкриту черепно-мозкову травму, мозкову кому, закритий перелом правого плеча та правого стегна. Хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом правого плеча, правої гомілки, кісток тазу та травму поперекового відділу хребта.

Водія затримали на місці. Порушник - мешканець Мелітопольського району, 1988 року народження, знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння (2,12 проміле). Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки) Кримінального кодексу України.

Фото Нацполіції