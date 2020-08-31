У медсилах ЗСУ розповіли про стан курсанток, яких збив п'яний майор

Стан трьох курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали внаслідок наїзду авто на території однієї з військових частин Київського гарнізону за участю військовослужбовця, залишається стабільним.

Курсанток перевели в одну палату Головного військового госпіталю у Києві.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ.

«Стан без змін, вони утрьох знаходяться в одній палаті, підтримують одна одну. Лікування триває, негативної динаміки не спостерігається», - зазначили в пресслужбі.

Як повідомила раніше у Фейсбук пресслужба Київського військового госпіталю, 25 серпня всім постраждалим дівчатам були виконані травматологічні операції різного обсягу складності. Двом дівчатам здійснено часткову ампутацію нижньої кінцівки.

26-27 серпня проведено повторну хірургічну обробку ран, сеанси ГБО, за показами встановлені апарати зовнішньої фіксації.

Крім того, 27 серпня проведено консиліум лікарів травматологічного відділення за участю фахівців Центру, командування Медичних сил Збройних сил України, Інституту травматології та ортопедії НАМН України. За результатами консиліуму розроблено план подальшого лікування травмованих курсанток.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій Toyota Prius здійснив наїзд на трьох курсанток. Усіх дівчат у тяжкому стані госпіталізували. Винуватець затриманий на місці події, факт сп'яніння водія підтверджено драгером. За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.