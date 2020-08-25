У Києві на території військового коледжу п'яний водій скоїв наїзд на трьох курсанток

У Києві на території військового коледжу нетверезий водій скоїв наїзд на трьох курсанток. Стан дівчат важкий.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє dtp.kiev.

"На території військового коледжу в Києві на Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд і прокотився по трьох дівчатах-курсантках, які приїхали у заклад за формою", - наголошується у повідомленні.

Усіх дівчат у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю. Одній з них ампутують обидві ноги.

Винуватець затриманий на місці події.

Факт сп'яніння водія вже підтверджено драгером на місці.

За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто Toyota Prius здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції. Попередньо встановлено: водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди три дівчини отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували", - зазначається у повідомленні поліції.

Водія, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

На місці події працюють правоохоронці, які проводять першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування буде здійснюватися за процесуального керівництва військової прокуратури.

Фото: поліція Києва