Суд арештував водія сміттєвоза, який збив жінку з дитиною

Про це інформує у Фейсбук поліція Києва, передає Укрінформ.

«Вчора Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Раніше до поліції Києва надійшла інформація про ДТП за участю вантажного авто на вулиці Флоренції, внаслідок якої 46-річна жінка загинула на місці, а 4-річного хлопчика госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронці затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомлялося, 22 серпня у Києві водій сміттєвоза наїхав на матір з дитиною, жінка загинула, а дитину госпіталізували.