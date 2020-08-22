На Полтавщині зіткнулися Volvo і MAN, серед загиблих - двоє дітей

На Полтавщині у ДТП за участю легкового автомобіля та вантажівки загинуло три людини, з них двоє - діти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС. "22 серпня о 01:00 рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини були залучені до ліквідації наслідків ДТП за участю легкового автомобіля Volvo та вантажівки MAN, що сталася на автошляху Київ-Харків поблизу села Говтвянчик Полтавського району. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента Holmatro деблокували одну потерпілу та трьох загиблих з автомобіля Volvo", - йдеться у повідомленні. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій автомобіля Volvo та двоє дітей (дані встановлюються, приблизно 2 та 4 роки). Читайте також: На Кіровоградщині зіткнулися автобуси: двоє загиблих, 10 постраждалих Травмовані пасажирка автомобіля Volvo та пасажир вантажівки MAN. Постраждалі госпіталізовані до першої міської клінічної лікарні м. Полтави. Фото: www.dsns.gov.ua