На Полтавщині зіткнулися Volvo і MAN, серед загиблих - двоє дітей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"22 серпня о 01:00 рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини були залучені до ліквідації наслідків ДТП за участю легкового автомобіля Volvo та вантажівки MAN, що сталася на автошляху Київ-Харків поблизу села Говтвянчик Полтавського району. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента Holmatro деблокували одну потерпілу та трьох загиблих з автомобіля Volvo", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій автомобіля Volvo та двоє дітей (дані встановлюються, приблизно 2 та 4 роки).
Травмовані пасажирка автомобіля Volvo та пасажир вантажівки MAN.
Постраждалі госпіталізовані до першої міської клінічної лікарні м. Полтави.
Фото: www.dsns.gov.ua