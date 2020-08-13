На Кіровоградщині зіткнулися автобуси: двоє загиблих, 10 постраждалих

На автошляху поблизу села Великі Трояни Кіровоградської області внаслідок зіткнення двох автобусів загинули 2 людини, ще 10 - постраждали.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"13 серпня до ДСНС надійшла інформація, що на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району внаслідок зіткнення двох автобусів (Київ – Одеса та Кошиці (Словацька республіка) – Одеса) загинуло 2 особи та постраждало 10 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для деблокування постраждалих від ДСНС залучалися троє співробітників та 1 одиниця техніки.