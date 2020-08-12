У Києві затримали чоловіка, який викрав мікроавтобус і скоїв на ньому ДТП

Столичні поліцейські затримали раніше судимого киянина, який викрав мікроавтобус і потрапив на ньому у ДТП.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

Як розповіли у поліції, до чергової частини звернувся киянин із повідомленням про зникнення мікроавтобуса, який він на кілька хвилин залишив на вулиці Жилянській. Поліцейські через систему «Безпечне місто» встановили напрямок руху транспортного засобу і надали орієнтування патрульним.

Згодом на проспекті Валерія Лобановського патрульні помітили схожу за описоміномарку і вирішили зупинити її для перевірки. Проте водій, побачивши поліцейських, пришвидшив рух, але не впорався з керуванням та скоїв ДТП.

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Правопорушника затримали на місці. Ним виявився 35-річний мешканець столиці, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з незаконним обігом заборонених речовин. Правоохоронцям чоловік пояснив, що побачив незачинене авто з ключами всередині, тож вирішив скористатися моментом й заволодіти ним.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Голосіївський районний суд Києва обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 26 липня у столиці патрульні розшукали і затримали двох громадян, які заволоділи маршруткою.