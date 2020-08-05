Поліція цьогоріч нарахувала на Київщині вже майже 8 тисяч ДТП

На дорогах Київської області загалом цьогоріч сталося 7876 ДТП, з яких майже 800 — з потерпілими.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook, передає Укрінформ.

“Загалом, з початку 2020 року, на автодорогах Київської області сталося 7876 дорожньо-транспортних пригод, інформація про які внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. З них 799 дорожніх аварій, де отримали травми 1021 особа та 119 людей, на жаль, загинуло”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що на дорогах столичної області триває поліційне відпрацювання, метою якого є посилення контролю за безпекою дорожнього руху, поведінкою дітей на вулицях, дотриманням правил дорожнього руху його учасниками, запобігання скоєння аварій, попередження загибелі та травмування людей на вулично-дорожній мережі.

Зокрема, до місць концентрації дорожніх аварій приближені наряди поліціянтів. Також з метою профілактики ДТП поліція столичної області проводить інформаційну кампанію.

Читайте також: Під Києвом знову сталася смертельна ДТП

Зазначається, що відповідно до норм чинного законодавства за порушення правил безпеки дорожнього руху передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Санкції статей передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі, позбавлення права керувати транспортними засобами на певний строк, відповідно до тяжкості скоєного правопорушення.

У поліції Київської області закликають водіїв і пішоходів неухильно дотримуватися ПДР, бути уважними, берегти здоров’я та життя своє та інших.

Читайте також: В Україні створили інтерактивну мапу безпеки на дорогах

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", яке триватиме до кінця літа і має на меті підвищення безпеки учасників дорожнього руху та профілактику ДТП.