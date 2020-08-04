В Україні створили інтерактивну мапу безпеки на дорогах

У сервісі відкритих даних транспортної галузі з’явився новий розділ, який містить найактуальнішу інформацію щодо безпеки дорожнього руху у різних областях України.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія повідомляється сайті відомства.

У новому розділі “Покращення безпеки дорожнього руху” на транспортному порталі міститься інтерактивна мапа з позначенням всіх об’єктів інфраструктури, які запроваджені для підвищення безпеки дорожнього руху. Крім цього, є дані про виконавців та статус цих об’єктів. Це будівництво сучасних та безпечних пішохідних переходів і кільцевих розв’язок, встановлення автономного освітлення для покращення видимості у вечірні проміжки часу, облаштування острівців безпеки, світлофорів, автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю “Зважування у русі”, закупівля аварійно-рятувальних машин ДСНС для виїзду на місце ДТП.

“Безпечні та якісні дороги в Україні – наш пріоритет. У цьому році ми відновлюємо рекордну кількість кілометрів автошляхів, тому повинні, перш за все, дбати про безпеку людей на дорогах. 5% всього Дорожнього фонду (цьогоріч це 3,2 млрд грн) передбачені на фінансування Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. І ми її виконуємо. Щоб кожен міг слідкувати за покращенням безпеки дорожнього руху у своєму регіоні, ми запустили окремий розділ на сервісі відкритих даних транспортної галузі. І будемо надалі працювати над максимальною прозорістю і відкриттям даних в галузі”, - зазначив Криклій.

У сервісі відкритих даних транспортної галузі раніше був розміщений розділ про габаритно-ваговий контроль на дорогах. Він містить дані щодо кількості перевірених інспекторами Укртрансбезпеки авто, складених актів порушень, нарахованої плати за проїзд. Крім цього, за допомогою нового ресурсу можна прослідкувати динаміку перевірок у різних регіонах України, побачити, скільки працівників залучено до цієї роботи та в якій області виявлено найбільше порушень.