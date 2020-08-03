Під Києвом знову сталася смертельна ДТП

Смертельна ДТП сталася під Києвом на трасі між Крюківщиною та Тарасівкою, одна людина загинула.

Як повідомляє Укрінформ, відео ДТП виклав у YouTube канал Безпечна Київщина.

ДТП сталася увечері 3 серпня між автомобілями BMW та SKODA. Водій першої на великій швидкості не впорався з кермуванням і вилетів на зустрічну смугу руху, де у той момент їхав автомобіль SKODA.

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Внаслідок ДТП 4 людини постраждали, пасажир BMW загинув. За інформацією ЗМІ, тіло було затиснуте в автівці, яку зім'яло у результаті сильного удару.