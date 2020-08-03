Під Києвом знову сталася смертельна ДТП

Під Києвом знову сталася смертельна ДТП

Відео
Укрінформ
Смертельна ДТП сталася під Києвом на трасі між Крюківщиною та Тарасівкою, одна людина загинула.

Як повідомляє Укрінформ, відео ДТП виклав у YouTube канал Безпечна Київщина.

ДТП сталася увечері 3 серпня між автомобілями BMW та SKODA. Водій першої на великій швидкості не впорався з кермуванням і вилетів на зустрічну смугу руху, де у той момент їхав автомобіль SKODA.

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Внаслідок ДТП 4 людини постраждали, пасажир BMW загинув. За інформацією ЗМІ, тіло було затиснуте в автівці, яку зім'яло у результаті сильного удару.

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