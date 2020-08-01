У Києві на Лісовому масиві внаслідок ДТП горіло авто з людьми всередині

На столичному Лісовому масиві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загорівся легковий автомобіль з людьми всередині.

Аварія сталася в неділю, 1 серпня. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на dtp.kiev.ua.

Наразі невідомо чи є жертви й скільки осіб потерпіло. Зазначається лише, що сталося лобове зіткнення, автівка зіштовхнулася з маршруткою.

На Лісовому масиві внаслідок ДТП горіло авто з людьми / Фото: facebook/Pavlo Diba

За інформацією керівника громадської організації "Українська служба порятунку" Павла Диби, ДТП сталася на проспекті Лісовому - вулиці Кубанської України на зупинці громадського транспорту.