Під Миколаєвом у ДТП потрапили дев’ять автівок, є постраждалі

Поблизу Миколаєва сталася ДТП за участю дев’яти автомобілів, в результаті якої постраждало 6 людей, в тому числі однорічна дитина.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

«4 серпня близько 15:00 на автодорозі Благовіщенське – Миколаїв, біля повороту на с. Баловне Новоодеського району, відбулося зіткнення вантажівки КамАЗ та Daewoo Lanos, в подальшому у вантажівку в’їхало ще сім автомобілів. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 63-річний водій та пасажири Daewoo Lanos 15-ти, 31-го, 37-ми років та однорічна дитина з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу. Також зазнала травмувань 26-річна пасажирка Skoda Octavia», - йдеться у повідомленні.

Встановлюються усі обставини автопригоди та її причини. На місці події патрульні поліцейські здійснюють регулювання дорожнього руху.

Попередньо подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», та проводять розслідування.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.