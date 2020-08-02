У Миколаєві зіткнулися два авто: серед травмованих троє дітей

У Миколаєві у ДТП за участю двох легковиків травмувалися семеро пасажирів, серед яких троє дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю двох легковиків, де травмувалися семеро пасажирів, серед яких троє дітей», - йдеться у повідомленні.

2 серпня близько 10:00 біля будинку 31 по вул. Одеське Шосе сталося зіткнення транспортних засобів Daewo Sens, під керуванням 47-річного чоловіка, та Volkswagen Golf, під керуванням 27-річного місцевого мешканця.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали дві пасажирки автомобіля Daewoo Sens віком 40 та 60 років та 9-річний хлопчик. Тілесних травмзазнали пасажири іншого транспортного засобу - дві жінки 27 та 55 років, а також дві 8-річні дівчинки.

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Усіх потерпілих доправлено до медичних закладів та, за результатами огляду лікарів, відпущено на амбулаторне лікування.

Встановлюються обставини та причини автопригоди.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», проводиться розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.