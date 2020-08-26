Суд ухвалив узяти під варту майора, який скоїв наїзд на курсанток

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід майору медичної служби, який у нетверезому стані скоїв наїзд на трьох курсанток Української військово-медичної академії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.

Там нагадали, що санкція інкримінованої майору статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто Toyota Prius скоїв наїзд на трьох курсанток військового вишу. Усіх дівчат у тяжкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).

За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.