Суд ухвалив узяти під варту майора, який скоїв наїзд на курсанток

Суд ухвалив узяти під варту майора, який скоїв наїзд на курсанток

Укрінформ
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід майору медичної служби, який у нетверезому стані скоїв наїзд на трьох курсанток Української військово-медичної академії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.

Там нагадали, що санкція інкримінованої майору статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто Toyota Prius скоїв наїзд на трьох курсанток військового вишу. Усіх дівчат у тяжкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).

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За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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