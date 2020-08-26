"Мені соромно як керівнику": начальник академії розповів про майора, який збив курсанток

Майор, що скоїв наїзд на курсанток Української військово-медичної академії, не був викладачем і перевівся до закладу лише у липні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив начальник академії полковник медичної служби Валерій Савицький.

«Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд», - заявив Савицький.

За його словами, цей чоловік не був викладачем академії. «Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (в липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях», - сказав керівник вишу.

Савицький також назвав ім'я офіцера - це майор Володимир Холодний.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто Toyota Prius здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу. Усіх дівчат у тяжкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

Водій 1974 р.н. затриманий на місці події, факт його сп'яніння підтверджено драгером. За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.