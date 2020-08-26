Стан постраждалих у ДТП курсанток стабільно тяжкий – начальник академії

Стан курсанток Української військово-медичної академії, які напередодні постраждали внаслідок наїзду авто на території однієї з військових частин Київського гарнізону, стабільно тяжкий.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив начальник академії полковник медичної служби Валерій Савицький.

«Сталася трагедія: дійсно, військовослужбовець на власному транспорті наїхав на групу майбутніх слухачів академії. Троє слухачок дістали травми нижніх кінцівок різного ступеня складності. На сьогодні вони перебувають у Головному військовому клінічному госпіталі, їм надається адекватна медична допомога... Загрози їх життю немає, проте стан у них стабільно тяжкий», - наголосив Савицький.

За інформацією пресслужби Міноборони, потерпілим по 23 роки, вони — випускниці цивільних медичних вишів, які нещодавно склали іспити до Військово-медичної академії. Вчора вони мали отримати військову форму.

Лікарям вдалося стабілізувати їхній стан. Під час огляду в однієї з потерпілих діагностовано неповний травматичний відрив обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини гомілок. У другої дівчини було неповне травматичне відчленування правої гомілки на рівні середньої третини. Третя курсантка дістала відкритий перелом правої стопи та відкритий перелом обох кісток лівої гомілки.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій Toyota Prius здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу. Усіх дівчат у тяжкому стані було госпіталізовано.

Водій затриманий на місці події, факт його сп'яніння підтверджено драгером. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.