Смертельна ДТП під Києвом: поліція затримала водія

Поліція Київщини затримала водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Бориспільщині.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області, передає Укрінформ.

У відомстві нагадали, що 21-річний водій вантажівки «DAF» на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі області скоїв ДТП за участю 3 авто, в результаті чого загинуло 5 осіб. Також до лікарні доправили 20 осіб, з яких 15 шпиталізували з різними тілесними ушкодженнями.

«Поліція затримала водія вантажного автомобіля у порядку ст. 208 КПКУ і він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення підозри правопорушнику. Міру запобіжного заходу для затриманого водія обере суд», - зазначається у повідомленні.

За фактом самої ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, близько 3 години ночі на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі сталась автопригода за участю двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі, де було 18 пасажирів. У результаті ДТП загинуло 5 людей, ще 15 шпиталізували.

Поліція відкрила справу за фактом цієї ДТП.