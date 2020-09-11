Страшна ДТП під Києвом: троє травмованих дуже "тяжкі", один помер у лікарні

У лікарні Борисполя перебуває 12 травмованих під час нічної ДТП, з яких 7 перебувають у реанімації, троє у дуже тяжкому стані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" у Фейсбуці.

"Наразі 12 осіб у тяжкому стані, 8 з них прооперовано, 7 перебувають у реанімації, троє у дуже тяжкому стані, одна особа померла", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для надання допомоги потерпілим було організовано додаткові зміни персоналу ББЛІЛ. Хірурги, травматологи, анестезіологи та медичні сестри працювали злагоджено та професійно. Допомогу пацієнтам надано у повному обсязі, за потреби проведено КТ внутрішніх органів, рентген та УЗД.

Як повідомлялося, близько 3 години ночі на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі сталась автопригода за участю двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі, де було 18 пасажирів.

Унаслідок ДТП загинуло шість людей. 18 звернулося по допомогу до лікарів.