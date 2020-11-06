«Нападнику без маски» оголосили підозру за атаку на копа у метро Києва

У Києві слідчі за фактом нападу на поліцейського у столичній підземці відкрили два кримінальні провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

“Слідчі повідомили про підозру зловмиснику, який на одній із станцій столичної підземки застосував газовий балончик до поліцейського та погрожував ножем пасажирам”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нападник - киянин 1978 року народження. Наразі він затриманий, з ним проводяться слідчі дії.

За даним фактом слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялось, 5 листопада о 21:30 на станції метро «Славутич» поліцейський зробив зауваження пасажиру через те, що він перебував у підземці без індивідуальних засобів захисту. Правопорушник агресивно відреагував на слова правоохоронця та застосував у напрямку старшого сержанта поліції газовий балончик. Окрім цього, правопорушник погрожував ножем іншим пасажирам підземки. Поліцейський, не розгубившись, спільно з громадянами затримав зловмисника на місці події.

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