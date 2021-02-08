На Львівщині сталася бійка зі стріляниною: двох чоловіків поранили

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який пострілом з рушниці поранив двох чоловіків, йому загрожує від 10-ти років за гратами до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини, передає Укрінформ.

"7 лютого близько п’ятої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл на Турківщині відбулась бійка, під час якої двоє її учасників отримали вогнепальні поранення. Як встановили правоохоронці, під час конфлікту 23-річний місцевий мешканець здійснив постріл з мисливської рушниці, влучивши в інших учасників бійки – мешканців сусіднього села віком 22 та 25 років. З вогнепальними пораненнями вони були госпіталізовані у районну лікарню», - зазначили в поліції.

Зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. До затримання були задіяні бійці батальйону поліції спеціального призначення поліції Львівщини. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження рушницю, з якої був здійснений постріл.

На місці події працювали екіпажі сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, дільничні офіцери та співробітники інших служб Самбірського районного відділу поліції.

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