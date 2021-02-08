Поліція назвала причину вибуху в торговому центрі Чернівців

Вибух, який пролунав напередодні у торговому центрі "Майдан" у Чернівцях, стався через несправність бойлера.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Попередня причина вибуху - несправність системи нагрівання води, а саме бойлеру. Площа пошкодженого майна склала близько 100 квадратних метрів", - повідомили в поліції.

Тут зазначили, що в результаті вибуху ніхто із людей не постраждав.

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Наразі відомості про подію внесли до ЄРДР за ознаками ч. 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 7 лютого надійшло повідомлення про те, що в ТЦ «Майдан» на 3 поверсі у ресторані в складському приміщенні стався вибух, яким розбило вікна та пошкодило стіни приміщення.