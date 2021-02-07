У Києві горіло кафе у житловому будинку

У Шевченківському районі Києва сталася пожежа в закладі громадського харчування. Жертв і постраждалих немає, причини встановлюються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС України у м.Києві в Фейсбук.

Зазначається, що 7 лютого о 13:14 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Івана Франка, 27/31, що у Шевченківському районі столиці.

У Києві сталася пожежа в закладі громадського харчування / Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві

На місце події направили рятувальників 4-ї пожежно-рятувальної частини. “По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 13:35 бійці локалізували пожежу на площі 30 кв.м, а о 13:52 – ліквідували”, - ідеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі рятувальники вивели 6 осіб на безпечну відстань. На місці події працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.

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Причина займання наразі встановлюється, жертв та постраждалих немає, інформують у Головному управлінні ДСНС України в м.Києві.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби в Україні сталося 97 пожеж у житловому секторі.