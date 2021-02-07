У торговому центрі Чернівців стався вибух

У Чернівцях в торговому центрі «Майдан» сьогодні вранці стався вибух. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

«Вранці 7 лютого надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ «Майдан» по вул. Г. Майдану, 71 на 3 поверсі у ресторані через невідому причину в складському приміщенні відбувся вибух, внаслідок чого розбито вікна та пошкоджено стіни», - йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції Чернівецької області зазначили, що отримали повідомлення про вибух близько 08:30 ранку, усіх відвідувачів евакуювали.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху. За попередньою інформацією, під час вибуху ніхто не постраждав.

На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС та газової служби.