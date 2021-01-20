На Харківщині чоловік «замінував» усі школи і дитсадки райцентру, його затримали

Поліцейські оперативно затримали чоловіка, який повідомив про замінування шести установ, серед яких – міськрада, школи і дитсадки, в одному з районних центрів Харківської області.

Про це інформує поліція Харківщини, передає Укрінформ.

Зокрема, 20 січня близько 8:10 до чергової частини відділення поліції № 1 Богодухівського райвідділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про мінування всіх шкіл, дитсадків, міськради та відділення поліції в місті Валки.

«За адресами одразу виїхали керівництво, слідчо-оперативна група і групи реагування патрульної поліції, а також вибухотехніки зі службовою собакою. З приміщень евакуювали понад 100 осіб.

Правоохоронці оглянули близько 12500 квадратних метрів приміщень і майже 35 тисяч квадратних метрів прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв або вибухових речовин не виявлено», - йдеться у повідомленні.

За лічені години поліцейські встановили особу зловмисника, - ним виявився 41-річний житель села Черемушної, який зізнався у скоєному. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ.

Слідчі внесли відомості про подію до ЄРДР за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Як повідомлялося, у Харкові поліція встановила особу зловмисника, який зробив хибне повідомлення про мінування газопроводу.

Фото: npu.gov.ua