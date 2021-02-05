Голова Запорізької ОДА вимагає відсторонити керівника лікарні, де сталася пожежа

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух вимагає від депутатів відсторонити від виконання обов’язків директора обласної інфекційної лікарні, де сталася пожежа.

Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Задля забезпечення максимально об'єктивного розслідування надзвичайної ситуації у комунальному некомерційному підприємстві «Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов'язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування”, - йдеться у пості Старуха.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого о 23:25 в обласній інфекційній лікарні в реанімації ковідного відділення в результаті вибуху кисню сталася пожежа. Загинули 4 людей, серед яких лікарка. В поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці затримали особу, відповідальну за протипожежну безпеку у обласній інфекційній лікарні.

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5 лютого в Запорізькій області оголошено Днем жалоби. Родинам загиблих обіцяють виплатити по 50 тисяч гривень.